A La Ciotat, nella regione francese del Rodano, una donna di 38 anni ha perso il controllo della propria auto nei pressi della piscina comunale. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe messo la prima anziché la retromarcia nel parcheggio della piscina. L’auto, con a bordo anche la figlia di 5 anni, avrebbe quindi accelerato bruscamente sfondando il vetro. A quel punto la donna, in stato di agitazione, non sarebbe più riuscita a prendere il controllo del veicolo, che è finito sott’acqua in piscina.

Auto sott’acqua: il video

Immediatamente dopo l’incidente, due bagnini in servizio si sono lanciati in acqua e hanno salvato per miracolo la donna alla guida e la bimba di 5 anni. Madre e figlia sono state poi soccorse e trasportate in ospedale. Per fortuna, entrambe non hanno riportato alcuna ferita e sono state dimesse poco dopo. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente.