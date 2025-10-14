Una violenta esplosione ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici persone, tra militari e agenti di polizia, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà.

Secondo le prime ricostruzioni, le forze dell’ordine erano intervenute per eseguire lo sgombero di un’abitazione occupata da tre persone quando, all’apertura della porta d’ingresso, si è verificata la deflagrazione. Il casolare a due piani è crollato completamente, travolgendo carabinieri e agenti presenti sul posto.

Fonti investigative riferiscono che l’edificio fosse saturato di gas, circostanza che avrebbe causato l’esplosione al momento dell’irruzione. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e numerosi mezzi del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem), che hanno soccorso i feriti, undici dei quali ricoverati in codice rosso, ma non in pericolo di vita.