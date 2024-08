Fulmine si abbatte sulla spiaggia di Alba Adriatica: donna di 42 anni finisce in rianimazione VIDEO

Un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia di Alba Adriatica piena di turisti. Coinvolte almeno tre bagnanti, due in modo non grave e uno in modo grave. Si tratta di una donna di 42 anni che è stata soccorsa sul posto con un massaggio cardiaco prima di essere caricata in elicottero per essere trasferita all’ospedale di Teramo. A Teramo la donna, essendo in arresto cardiaco, è stata ricoverata in rianimazione. Le altre due donne ferite in modo più lieve sono una 44enne e una turista francese di 64 anni.

Fulmine si abbatte sulla spiaggia di Alba Adriatica: donna di 40 anni finisce in rianimazione

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla costa sud tra gli stabilimenti Piccolo chalet e Copacabana. Molti testimoni hanno riferito di un fortissimo boato che ha preceduto di pochi istanti la saetta.