Un furgone che trasportava bombole di ossigeno ha preso fuoco e una bombola è esplosa, provocando ulteriori deflagrazioni, questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena (Arezzo), nel Casentino, in via Michelangelo, non distante da un plesso scolastico.

A Bibbiena, in provincia di Arezzo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze ed è stato attivato il gruppo maxi emergenze della Asl Toscana sud est. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve: hanno riportato sintomi da intossicazione e una presenta anche leggere ustioni alle mani.

L’esplosione ha distrutto il mezzo, e si è alzata una nuvola nera di fumo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l’area è stata isolata per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari.

Per precauzione, vista la vicinanza con il plesso scolastico, gli alunni della scuola primaria sono stati messi in sicurezza nei locali della scuola secondaria. “I bambini stanno tutti bene”, ha comunicato il dirigente scolastico, invitando i genitori a recarsi a prenderli con calma e tranquillità.