Anche la fuga dei ladri del Louvre è stata filmata domenica scorsa e un nuovo video – di una trentina di secondi – è oggi on line e rilanciato su diversi social in Francia.

Due grossi scooter per la fuga

Vi si possono vedere due dei ladri che scendono a terra con il montacarichi dal primo piano – dove hanno fatto già il colpo nella Galleria di Apollo – e scendono in strada dove li aspettano i due grossi scooter utilizzati per la fuga.

Sul montacarichi, sono visibili due dei ladri. Uno indossa un gilet giallo da cantiere, l’altro un casco da motociclista. Il resto degli abiti che indossano è di colore nero. I due appaiono molto calmi.

Di sottofondo al video, si odono dei commenti, probabilmente due addetti del museo che filmano e parlano fra loro, oppure attraverso dei walkie-talkie.

MYuaYbjFqyUhttps://www.youtube.com/shorts/MYuaYbjFqyU

“I due individui sono in scooter” dice uno, “cavolo, ci siamo, arriva la polizia” risponde l’altro. Pochi secondi dopo la discesa, i due tentano di appiccare il fuoco al montacarichi, ma non ci riescono.

Qualche istante più tardi, i ladri riappaiono nel video a bordo di uno scooter, un T-Max Yamaha. A quel punto il video si interrompe sulla frase di uno dei due autori del filmato: “Stanno andando via”, dice.