Dopo oltre 150 anni le tartarughe giganti sono tornate nell’isola di Floreana, nell’arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, grazie a un ambizioso progetto di ripristino ecologico. Nei giorni scorsi, infatti, il personale del Parco nazionale ha rilasciato in questo territorio circa 158 esemplari giovani di tartarughe giganti provenienti dal centro di riproduzione “Fausto Llerena”.

Le tartarughe erano scomparse dall’isola dal XIX secolo. A distanza di 150 anni, Floreana può riaccogliere una specie chiave per il suo equilibrio naturale. Ogni esemplare sarà monitorato attraverso un programma di conservazione che include anche il tracciamento GPS per seguirne l’adattamento e i movimenti sul territorio. “Dal punto di vista genetico, reintrodurre sull’isola una popolazione con una significativa componente della specie originaria è fondamentale”, ha sottolineato il biologo Washington Tapia, ricercatore e direttore di Biodiversa-Consultores. “Non si tratta solo di numeri, ma del recupero di una linea evolutiva perduta”, ha dichiarato il biologo.