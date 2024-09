Sta facendo il giro del web il video di un uomo che piange di gioia dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il suo gatto dalle fiamme a seguito di un incendio divampato in un appartamento.

L’incidente è avvenuto nella località di Tarzana, una zona residenziale nella contea di Los Angeles. Le fiamme si sono propagate velocemente, minacciando di distruggere tutto quello che si trovava all’interno dell’abitazione. Ma per Isaac Wiseman, il proprietario della casa, solo una cosa contava davvero: il suo gatto di 14 anni, Cheetah, che considerava un vero e proprio membro della famiglia.

La disperazione di fronte al disastro

Come hanno raccontato alcuni testimoni, la scena era spaventosa. Le fiamme erano visibili a diversi isolati di distanza e l’odore acre del fumo riempiva l’aria. Isaac Wiseman era rientrato a casa insieme alla sua famiglia poco prima delle 23:00, solo per trovare la sua abitazione in preda a un incendio devastante. Pur essendo consapevole che la maggior parte dei suoi beni materiali sarebbe andata persa, la sua preoccupazione principale era per Cheetah, rimasta intrappolata all’interno della casa in fiamme.

Cheetah stava con Wiseman e la sua famiglia da più di un decennio e, dopo il suo divorzio, era diventata la sua principale compagnia. In una dichiarazione commovente, l’uomo ha raccontato che Cheetah apparteneva originariamente a sua figlia, ma che dopo la separazione dalla moglie aveva promesso di prendersi cura di lei. Questa promessa rendeva la situazione ancora più straziante.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

All’arrivo dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, la situazione era critica. Le fiamme avevano già consumato una parte significativa della casa, e il rischio che il fuoco si propagasse ulteriormente era alto. Tuttavia, Isaac Wiseman, in preda alla disperazione, ha supplicato i pompieri di fare tutto il possibile per salvare la sua amata gatta. I soccorritori, già impegnati a combattere l’incendio, non hanno esitato.

Seguendo il protocollo, i pompieri hanno rapidamente valutato la situazione e creato un percorso sicuro per entrare all’interno della casa. Tra il fumo e il calore, sono riusciti a raggiungere Cheetah, che si trovava nascosta e spaventata, probabilmente in cerca di riparo dal fuoco. In quella che può essere considerata una missione di salvataggio ad alto rischio, i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo il felino, portandolo all’esterno dove Isaac Wiseman aspettava con il cuore in gola.

Firefighters made a heroic rescue and saved a cat from a home in Tarzana that was engulfed in flames. 🐱❤️

That moment proved to be emotionally overwhelming for the owner who sobbed and fell to his knees after firefighters handed him his beloved pet. pic.twitter.com/TpAjQ6ecvl — Cats That Heal Your Depression (@Catshealdeprsn) August 4, 2024

L’emozionante ricongiungimento

Le immagini catturate in video mostrano il momento toccante in cui Isaac Wiseman, visibilmente scosso ed emozionato, vede i pompieri portare fuori Cheetah, sana e salva. Il sollievo e la gioia nei suoi occhi mentre stringe la sua gatta tra le braccia stanno facendo il giro del web.

Dopo il salvataggio, Cheetah è stata immediatamente trasportata in una clinica veterinaria per essere sottoposta a cure mediche. Lì, i veterinari hanno confermato che la gatta aveva inalato una quantità significativa di fumo, ma fortunatamente non presentava altre gravi lesioni.