Sulla Striscia di Gaza i bombardamenti israeliani e le operazioni di terra degli ultimi due anni hanno trasformato interi quartieri di diverse città in lande desolate, con palazzi trasformati in cumuli di macerie. Le strade principali sono state spazzate via, le infrastrutture per l’acqua e l’elettricità sono in rovina e la maggior parte degli ospedali non funziona più. In un filmato della Striscia, realizzato con i droni, viene mostrato come si presentava il territorio palestinese alla vigilia del conflitto tra Israele e Hamas.

Gaza, prima e dopo i bombardamenti

Il territorio palestinese, come testimoniato dalle immagini di oggi a confronto con quelle girate prima del 7 ottobre, è stato completamente sfigurato e distrutto in più punti.

Alcune aree, come per esempio quella della città meridionale di Rafah e quelle delle città settentrionali di Beit Hanoun e Beit Lahiya, sono state interamente devastate e abbandonate, con la maggior parte degli oltre due milioni di abitanti di Gaza stipati in una stretta striscia di terra nella parte meridionale della Striscia.