Le torri di raffreddamento della centrale nucleare di Gundremmingen, chiusa dal 2021, sono state demolite sabato mattina nel cuore della Baviera. I due colossi di cemento, alti circa 160 metri, sono stati infatti abbattuti con oltre 600 chilogrammi di esplosivo in un’esplosione controllata. Il tutto è stato ripreso in video, sotto gli occhi di numerosi abitanti della zona, alcuni dei quali visibilmente emozionati. Sono state tremila le persone che hanno assistito a questa demolizione, che segna la fine definitiva di un’era.

Il video dell’esplosione

La centrale di Gundremmingen era in grado di fornire energia sufficiente a coprire circa un terzo del fabbisogno elettrico della Baviera. Dopo l’incidente della centrale di Fukushima in Giappone, la Germania ha deciso di abbandonare il nucleare. Eppure, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, l’interruzione delle importazione di idrocarburi dalla Russia e l’aumento dei prezzi dell’energia ha riaperto il dibattito politico in Germania riguardo all’utilizzo dell’energia nucleare. Un’organizzazione favorevole al nucleare ha infatti manifestato durante la demolizione a Gundremmingen.