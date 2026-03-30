Nella notte tra sabato e domenica, a Kehl, nella Germania sud-occidentale, è scoppiato un incendio all’interno di una popolare discoteca. L’edificio è stato completamente avvolto dalla fiamme: le 750 persone che si trovavano nella discoteca al momento dell’incendio, scoppiato intorno alle 3:45 del mattino, sono state fatte evacuare senza incidenti. Tre di loro hanno ricevuto assistenza medica.

Il video dell’incendio

“All’improvviso abbiamo sentito: ‘C’è un incendio!’ Sono stati diffusi diversi annunci in tedesco, francese e inglese che ci invitavano a evacuare. Il personale ha gestito la situazione in modo eccellente. Ci hanno rassicurati. L’evacuazione è avvenuta molto rapidamente”, hanno testimoniato alcuni giovani francesi citati dal quotidiano locale Dna. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incendio, sul quale è stata aperta un’inchiesta.