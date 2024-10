Gerusalemme, il video del matrimonio nel bunker durante l’attacco iraniano: “Khamenei non ferma l’amore”

Kristirae e Shawn Gibson, una coppia originaria di Colorado Springs negli Stati Uniti, erano arrivati a Gerusalemme per celebrare il loro matrimonio nella cappella del Notre Dame of Jerusalem, uno storico albergo situato nei pressi del centro della città. I missili lanciati dall’Iran contro Israele hanno costretto la coppia ad un cambio di programma, trasferendosi, per festeggiare, nel bunker della struttura.

“Khamenei non ferma l’amore”

Nonostante le esplosioni che hanno sostutito, in cielo, i fuochi d’artificio, i due non hanno voluto rinunciare al loro momento. Nel bunker hanno dansato e sono stati ripresi dai presenti. Il video è poi finito sui social diventando virale. “Khamenei non ferma l’amore” è stato uno dei commenti tra i più indovinati apparsi sul web.