Finale di partita incandescente ad Anfield per Diego Simeone, che dopo aver assistito alla rimonta del suo Atletico Madrid contro il Liverpool, nella prima partita di Champions League, ha perso le staffe al gol di Van Dijk che ha regalato il successo ai padroni di casa. L’allenatore dell’Atletico si è precipitato nervoso verso gli spalti ed è stato trattenuto da alcuni membri del suo staff e anche da quattro addetti alla sicurezza.

Simeone, infatti, ha accusato i tifosi del Liverpool di avergli rivolto insulti e gestacci durante tutta la partita. “Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, vediamo anche quello che succede contro le panchine che sono attaccate alle tribune e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c’è stato un gesto, e io sono una persona”, ha dichiarato Simeone dopo la partita.

Reazione ed espulsione

Simeone aveva spiegato al quarto uomo, l’italiano Marcenaro, i motivi della sua reazione a quella che ha definito una continua provocazione, mostrando anche il gesto, quello del dito medio, che un tifoso gli aveva rivolto. L’arbitro, però, aveva già espulso l’allenatore dell’Atletico, che nel raggiungere il tunnel verso gli spogliatoi ha continuato a ricevere gli insulti da parte dei tifosi di casa. “Sono stato insultato per tutta la partita. Non puoi mai dire niente perché sei l’allenatore. Ti giri dopo il goal dell’avversario e loro continuano a insultarti. Non è facile. Spero che il Liverpool identifichi la persona e ne paghi le conseguenze”, ha dichiarato Simeone in conferenza stampa.

Simeone non è nuovo a episodi di questo tipo: nel 2022, per esempio, lasciò l’Old Trafford tra una pioggia di bottiglie in campo, mentre nel 2019 era stato multato di 20mila euro per gesti osceni durante la vittoria per 2-0 in casa della Juventus.