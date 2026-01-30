La città di Aomori, nel nord del Giappone, è stata investita da un’intensa nevicata. La neve ha infatti raggiunto un’altezza di 167 centimetri, un record per il mese di gennaio dal 1945. Nelle scorse ore, l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un avviso di forte nevicata nella prefettura di Aomori, mettendo in guardia da possibili danni e interruzioni del traffico. I residenti di Aomori, come si vede nel video, si sono impegnati a rimuovere con le pale i cumuli di ghiaccio dalle auto e a liberare le strade dalla neve. Lo scorso 25 gennaio a Sapporo, nel cuore del Giappone settentrionale, si è registrato oltre un metro di neve, un accumulo record secondo l’Agenzia meteorologica nazionale, con precipitazioni che hanno superato ampiamente la media stagionale.