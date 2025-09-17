Lo scorso 12 settembre, le piogge torrenziali hanno colpito duramente il Giappone centrale causando allagamenti estesi, invadendo garage, strade e sottopassi. In un video, diventato virale sul web, si vede la drammatica fuga di un’automobilista da un parcheggio sotterraneo a Yokkaichi, nella prefettura di Mie.

Il video della fuga dal parcheggio

Le immagini della dashcam mostrano l’auto che avanza nel parcheggio sotterraneo, mentre l’acqua, partita dal secondo piano interrato, sale rapidamente e inesorabile. Il conducente dell’auto avanza con grande difficoltà, lottando per quasi un minuto nel tentativo di raggiungere l’uscita. “Sapevo che l’uscita era in salita e c’era ancora spazio per lo scarico e il motore. Ma era solo questione di pochi minuti”, ha raccontato il guidatore sui social.

Secondo i dati meteorologici raccolti, sulla città di Yokkaichi sono caduti circa 123,5 mm di pioggia in appena un’ora. La scorsa settimana, invece, le precipitazioni eccezionali hanno paralizzato i trasporti, interrotto treni e voli e provocato allagamenti diffusi in alcune aree del Giappone.