Momenti di paura durante una partita di seconda divisione cinese, dove il centrocampista togolese Samuel Asamoah, 31 anni, ha subito un grave infortunio. Il giocatore del Guangxi Pingguo è finito contro un cartellone pubblicitario a bordo campo dopo un contatto con un avversario, battendo violentemente la testa. Le immagini televisive mostrano l’impatto drammatico e la successiva caduta del calciatore, rimasto immobile al suolo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e Asamoah è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato fratture al collo e danni ai nervi spinali.

Le condizioni e la prognosi

Il club cinese ha confermato che il giocatore è stato operato con urgenza per stabilizzare le vertebre cervicali. La prima diagnosi parla di un rischio concreto di paraplegia, con la possibilità che la carriera di Asamoah sia compromessa. Nonostante la gravità del quadro, la società ha comunicato che il calciatore si trova ora in condizioni stabili e sotto stretta osservazione.