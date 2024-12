Giorgia Meloni è in Finlandia (in Lapponia, per la precisione) per il primo vertice “Nord-Sud”, durante il quale verranno discusse tematiche relative alla sicurezza e all’immigrazione. Insieme alla premier anche i capi del governo di Grecia, Svezia e Finlandia, ai quali si aggiunge anche la neo Alta rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas.

La premier, arrivata per ultima e quasi afona a causa di un’influenza, è stata accolta con una stretta di mano dal primo ministro della Finlandia, Petteri Orpo. E poi, perché no, anche dall’abbraccio di Babbo Natale.