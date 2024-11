Gol da centrocampo, Osayande segna dopo soli 4 secondi VIDEO

Aigbogun Osayande, attaccante della Libertas, squadra di San Marino, ha realizzato uno dei gol più rapidi mai visti nel calcio, segnando appena 4 secondi dopo il fischio d’inizio. Il 23enne ha colpito direttamente dal centrocampo, sorprendendo il portiere del Pennarossa, Matteo Renzetti, con una traiettoria che ha varcato la linea di porta ancor prima che potesse reagire.

Il gol-lampo di Osayande è stato immediatamente acclamato come una delle reti più veloci mai realizzate. Nonostante l’impresa straordinaria, il record mondiale del gol più veloce resta ancora nelle mani di Marc Burrows, che nel 2004 segnò dopo soli 2,56 secondi in una partita tra Cowes Sport e Eastleigh Res in Inghilterra. Tuttavia, la prestazione di Osayande rimane eccezionale e testimonia una rara combinazione di prontezza e precisione che ha colto tutti di sorpresa, dimostrando come a volte pochi secondi possano cambiare una partita.