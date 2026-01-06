Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 kg di cocaina nascosti all’interno di un autoarticolato. L’operazione antidroga è stata condotta lungo l’asse autostradale del Lisert, uno dei principali corridoi di collegamento verso l’Est Europa. Durante controlli, le Fiamme Gialle hanno intercettato un camion con targa croata che procedeva in direzione del confine con la Slovenia.

L’intervento delle Fiamme Gialle

I finanzieri sono intervenuti dopo aver notato un fanale fuori uso del camion. Dopo aver intimato l’alt, l’autoarticolato non si è fermato e ha proseguito la marcia approfittando del traffico intenso. Il veicolo alla fine si è fermato dopo un breve inseguimento. Notando il comportamento nervoso del conducente, le Fiamme Gialle hanno provveduto all’ispezione della cabina, dove hanno rinvenuto tre borsoni contenenti 101 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore ai 110 kg. Tale quantità di cocaina, stando alle prime stime, avrebbe garantito un guadagno di circa 20 milioni di euro. L’autista è stato infine arrestato per detenzione, trasporto e traffico di sostanze stupefacenti.