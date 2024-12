Gout Gout, il video dell’atleta di 16 anni che batte i record di Bolt

Le immagini di questo ragazzino in pista sono diventate virali, quelle in cui lo si vede correre a una velocità davvero impressionante. Lui si chiama Gout Gout, ha 16 anni e sta disintegrando record su record, anche quelli di una leggenda come Usain Bolt.

Il nuovo fenomeno dell’atletica

Il 16enne australiano di origini sudanesi Gout Gout si sta mettendo decisamente in mostra e in molti già iniziano a considerarlo come l’astro nascente dell’atletica mondiale. In effetti, i suoi numeri sono davvero incredibili. Durante una gara under 18 degli All-Schools Athletics Championships nel Queensland, il ragazzino ha battuto il record nazionale sui 200 metri. Parliamo di un record che resisteva dal lontanissimo 1958: il ragazzo ha corso in 20”04. Nella gara, come si vede dalle immagini, a risaltare non è solo la sua velocità ma soprattutto la sua accelerazione negli ultimi e decisivi metri di corsa.

Il paragone con Usain Bolt

Nel mondo dell’atletica si parla già di lui come di un fenomeno pronto a dominare questo sport negli anni. E quando si analizzano i fenomeni dell’atletica è impossibile non nominare Usain Bolt, l’uomo dei record al quale il ragazzino, inevitabilmente, viene accostato. Il giamaicano corse i 200 metri in 20.13 a 16 anni nel 2003. Come abbiamo visto, Gout Gout ha già fatto meglio (20”04). E non sembra volersi fermare qui, anzi. La strada, o meglio, la pista, è ancora lunga ma il ragazzo corre, e anche veloce.