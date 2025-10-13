Poco prima dell’atterraggio all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, l’Air Force One su sui viaggiava il presidente Donald Trump ha sorvolato la costa israeliana, su cui era stato realizzato uno striscione sulla sabbia con la scritta “Thank you”. Sullo striscione è raffigurata anche la sagoma della testa di Trump, sospesa sopra due strisce blu e le stelle di David, che simboleggiano la bandiera israeliana.

“Grazie Trump”

“Un enorme cartello di ringraziamento al presidente Trump è esposto sulla spiaggia di Tel Aviv, che l’Air Force One vedrà mentre si avvicina all’aeroporto Ben Gurion” si legge sull’account ufficiale dello staff presidenziale Rapid Response 47, che pubblica anche il video del sorvolo. I sistemi di tracking dei voli hanno mostrato anche la traiettoria circolare compiuta dal velivolo in avvicinamento alla costa israeliana.

​Dopo una visita di alcune ore in Israele, e un discorso alla Knesset, Trump raggiungerà l’Egitto, dove parteciperà a un vertice internazionale per definire i dettagli del suo piano per Gaza.