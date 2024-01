Green Day, concerto improvvisato con Jimmy Fallon nella metro di New York VIDEO

Concerto a sorpresa dei Green Day nella metropolitana di New York. Nella serata di martedì, nei pressi del Rockfeller Center, la band si esibita per i passeggeri. Ad accompagnare i Green Day, al tamburello c’era Jimmy Fallon, il popolare conduttore. Billie Joe Armstrong e compagni hanno eseguito alcune cover e anche dei brani del nuovo album “Saviors”, in uscita il 19 gennaio.

Green Day, concerto a sorpresa nella metro a New York

La notizia della presenza della band nella stazione è rimbalzata in pochi minuti su internet richiamando a raccolta tantissimi fan presso il Rockfeller Center. Durante il breve concerto la band ha eseguito alcune cover e anche dei brani del nuovo album Saviors, in uscita oggi, 19 gennaio. I brani eseguiti sono stati Feel Like Makin’ Love dei Bad Company, Basket Case, Look Ma, No Brains!, Rock And Roll All Nite dei KISS, Dilemma e American Idiot.

Nuovo album in uscita per i Green Day

Registrato a Londra e a Los Angeles, Saviors è l’ultima collaborazione tra i Green Day e il produttore vincitore di un Grammy Rob Cavallo, il cui lavoro precedente con la band include due degli album più iconici del gruppo, Dookie del 1994 e American Idiot del 2004. Per anticipare l’uscita del disco, i Green Day hanno già pubblicato quattro singoli: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains! e Dilemma. I Green Day hanno anche annunciato l’unica data italiana del 2024 come headliner di I-Days Milano.