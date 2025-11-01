“Dolcetto o scherzetto”. Donald Trump e la first lady Melania sono usciti dalla Casa Bianca sulle note di Thriller per partecipare a un evento per Halloween, consegnando dolcetti ai bambini. Su X, poi, la Casa Bianca ha pubblicato un video fake alquanto singolare che prende in giro Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica rispettivamente al Senato e alla Camera dei rappresentanti.

Il video fake della Casa Bianca

Per loro nessun dolcetto. Nel filmato i due vengono ritratti in fila come bambini di fronte al presidente e alla first Lady. Quando arriva il loro turno, sulle teste di Schumer e Jeffries spunta un sombrero. Il tutto sulle note di Jarabe Tapatio, nota canzone folcloristica messicana conosciuta anche come la Danza del Cappello. L’attuale amministrazione aveva già pubblicato un video dei leader dem con in testa un sombrero, per indicare il sostegno (in realtà inesistente) di Schumer e Jeffries all’immigrazione irregolare.