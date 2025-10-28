Di recente, a pochi giorni da Halloween, l’Associazione Internazionale Esorcisti (Aie), tramite un video pubblicato su YouTube, ha lanciato l’allarme mettendo in guardia le famiglie: “Questa festa rappresenta un canale di iniziazione al mondo delle tenebre“. L’Aie è dunque intervenuta ricordando le “radici oscure” di questa festività, che a detta dell’associazione non si presenta affatto come una celebrazione innocua, ma che al contrario “rende le persone più vulnerabili all’azione del maligno”.

“Halloween introduce i bambini all’occulto”

Nel video, tradotto in italiano, spagnolo, inglese e altre lingue, gli esorcisti collegano questa ricorrenza al culto celtico di Samain, ai riti magici, alla neostregoneria e infine al satanismo: “Halloween oggi è associato a simboli del terrore, dell’occulto e del demoniaco”, viene spiegato nel video, in cui si accusa apertamente questa festività di presentarsi come “una celebrazione svuotata di fede, che rischia di alimentare inconsapevolmente una cultura della morte e della paura“.

Nel filmato si fa poi riferimento ai più piccoli, paragonando Halloween a una sorta di “tramite” sfruttato per avvicinare i più giovani a pratiche pericolose e oscure: “Anche il periodo che precede Halloween è usato per introdurre bambini e giovani in ambienti legati all’occulto, spesso nascosti dietro associazioni culturali o siti web apparentemente innocui”. Il video termina poi con un appello dell’Associazione Internazionale Esorcisti rivolto ai genitori e più in generale alle comunità cristiane: in particolare, si fa riferimento ad attività di vigilanza ed educazione, oltre che alla proposta di alternative fondate sulla luce della fede anziché sull’oscurità celebrata da questa festività. “Goditi la vita, goditi la luce. Goditi Dio che ti ama”, è l’esortazione finale contenuta nel video.