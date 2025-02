Ian Solo, Indiana Jones e Rick Deckard, per tutti Harrison Ford, è uno degli attori più rappresentativi della storia del cinema. Il suo essere iconico è un talento che evidentemente trascende i confini cinematografici, rivelando un certo talento anche nelle situazioni quotidiane, le più banali, quelle involontariamente trasformate in qualcos’altro, come se la scena fosse uscita da uno script. Durante la serata dei SAG Awards, nella quale vengono assegnati i premi del cinema e della televisione dalla Screen Actors Guild, l’attore si è reso protagonista di un siparietto che ha già l’aura del meme.

Uno spuntino veloce

L’attrice Jessica Williams, che interpreta Gaby nel film Shrinking, stava tenendo un discorso, iniziato con un omaggio alla città di Los Angeles. Dietro di lei, però, è apparso Harrison Ford, e fin qui nulla di strano. L’attore, però, è poi apparso nell’inquadratura intento a mordere una patatina, uno spuntino veloce nel momento più sbagliato.

Resosi conto che gli occhi in quel momento erano tutti su di lui, Ford ha lentamente allontanato la patatina dalla bocca, scatenando le risate del pubblico e della stessa Williams, che il suo discorso, come se fosse uscita dal personaggio, l’ha dovuto naturalmente interrompere. Una volta che l’attrice ha ripreso e poi concluso il suo monologo, Ford si è rivolto sorridente alla telecamera, evidentemente felice per aver consumato il suo snack in santa pace.