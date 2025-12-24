In queste ore stanno facendo il giro del mondo le spettacolari immagini della fontana di lava che illumina l’interno del vulcano Kilauea, situato alle Hawaii. Il video mostra l’attività eruttiva che continua a caratterizzare uno dei vulcani più attivi al mondo. Il Kilauea, infatti, è in eruzione a fasi alterne dal 23 dicembre 2024, con fasi di intensità variabile che attirano l’attenzione di scienziati e osservatori di tutto il mondo. Le immagini, fornite dallo United States Geological Survey (USGS), mostrano fontane di lava la cui altezza, stimata dall’agenzia geologica, pare abbia raggiunto i 30 metri, con un’ulteriore intensificazione prevista.