Lo scorso martedì a Houston, in Texas, un jet da ricerca della NASA, il WB-57, è stato costretto a un atterraggio di emergenza sulla pista dell’aeroporto di Ellington. Come si vede nel video, il velivolo, a causa di un gusto meccanico, è atterrato senza carrello: la fusoliera ha infatti iniziato a strisciare sull’asfalto sprigionando scintille e fuoco lungo la pista. I due piloti sono stati soccorsi prontamente, mentre i vigili del fuoco e il personale di emergenza hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente.