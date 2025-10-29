Quello che forse era nato come un appuntamento romantico si è poi trasformato in un furto in piena regola. Al ristorante di lusso Mon Cheri di Scottsdale, in Ariziona, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre una coppia è stata ripresa dalle telecamere mentre faceva sesso all’interno del locale, noto per l’arredamento in rosa e per le sue appariscenti vetrine. I due, placati i bollori, si sono lanciati in una rapina in stile Bonnie e Clyde, rubando denaro, diverse bottiglie di alcolici e perfino un cellulare. La proprietaria del locale ha poi postato sui social il video della coppia di ladri: “Il furto è avvenuto poco prima delle 4 del mattino e le immagini mostrano un uomo e una donna entrare nella proprietà, praticare attività sessuale tra le decorazioni floreali vicino all’area salotto del patio esterno e poi forzare l’ingresso”.

La coppia incastrata dalle telecamere

La proprietaria, intervistata da ABC15 Arizona, ha dichiarato: “Si sono lasciati trasportare dal momento: c’erano rose ovunque, forse per loro era un momento romantico”. Ma esaurito il romanticismo, si sono poi scoperti, la mattina successiva con l’arrivo dei dipendenti al locale, le tracce e i danni lasciati dalla coppia. Stando a quanto riportato dai media statunitensi, i due sospettati si sarebbero allontanati con 450 dollari in contanti, un’iPhone utilizzato nel locale e alcune bottiglie di rum Bacardi.

Gli investigatori hanno ricevuto dalla proprietaria le immagini delle telecamere, quelle che hanno incastrato la “coppia di romanticoni”. I due sono stati ripresi in volto ma le autorità non li hanno ancora identificati. Nonostante questo particolare incidente, la proprietaria ha comunque deciso di riaprire il ristorante il giorno dopo, forse nel tentativo di dimenticare in fretta una delle scene più surreali alle quali ha assistito.