Dopo il recente restauro, Fontana di Trevi, tra le location più incantevoli e cinematografiche del mondo, si mostra ai turisti più bella che mai. Alcuni di loro, però, pare non riescano proprio a resistere al fascino della fontana più famosa di Roma, la cui attrattiva, seguita da un mistico romanticismo, è stata celebrata nel film La dolce vita, in una delle scene più famose della storia del cinema. Spinta da questa particolare infatuazione, e naturalmente da quella reciproca, ben esibita in pubblica piazza, una coppia di sposi ha deciso di calarsi nelle acque della fontana.

Sposi nella Fontana di Trevi

L’11 maggio, verso le due di notte, due turisti cinquantenni, abbracciati, felici e in abiti eleganti, hanno iniziato a ballare lanciandosi in un lento super romantico, sotto lo sguardo incuriosito dei presenti che hanno applaudito la coppia, filmato la scena e urlato “Bravi!”. Festeggiando le nozze, la coppia ha proseguito il ballo senza badare troppo alla presenza dei vigili urbani, che hanno intimato ai due di uscire dalla fontana.

Conclusa la scena, degna di un certo immaginario romano tanto caro ai turisti di tutto il mondo, la coppia è uscita da Fontana di Trevi ben consapevole di ricevere una multa da parte dei vigili, che puntualmente è arrivata. Intanto, le immagini del loro romantico e bagnato rendez-vous nella fontana, scandito da balli, abbracci e teneri baci, ha fatto rapidamente il giro del web.