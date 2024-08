I ragazzini che a 10 anni rubano le carte Pokémon nelle edicole infilandosi le figurine nelle mutande VIDEO

A Jesolo lido, il titolare de “La Gioconda” ha filmato dei bambini che a 10 anni rubano carte Pokémon dalla sua edicola. L’uomo, esasperato dai continui furti, lancia l’allarme: “Può sembrare una questione di poco conto ma non lo è, perché il prezzo delle carte Pokémon varia dai 5 ai 50 euro. La cosa particolare è che piacciono sia ai bambini che agli adulti, però i furti avvengono soprattutto da parte dei bambini che hanno un’età che si aggira attorno ai 10 anni”.

I ragazzini che a 10 anni rubano le carte Pokémon: furti su commissione?

Che siano furti su commissione? Il sospetto viene dato che a 10 anni non si è perseguibili. E le carte Pokémon possono anche essere rivendute a prezzi maggiorati nel caso fossero rare. Riccardo Ferrazzo è il titolare de “La Gioconda”. Al Corriere Veneto racconta che questi giovani ladri “le nascondono facilmente in tasca o sotto la maglietta. I genitori? Non si preoccupano se vedono carte nuove e da dove provengano, mai nessuno è venuto a restituirle”.

Il titolare dell’edicola da ora in poi si rivolgerà alla Polizia

Nei video registrati dalle telecamere si vedono i bambini muoversi tra le riviste e guardarsi intorno più volte. Poi acchiappano le carte e le nascondono nei pantaloni e nelle mutande. L’edicolante è anche andato alla Polizia che non può però fare nulla. Ora Ferazzo minaccia: “Inizierò in ogni caso a denunciare chi si intasca le carte Pokèmon. Voglio dire ai genitori: controllate i vostri figli di più perché un furto apparentemente banale come questo potrebbe ripetersi e nel tempo portare a conseguenze ben diverse”.