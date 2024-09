I video dei nubifragi in Piemonte: crollati due ponti, torna a far paura la cascata di Noasca

Forti temporali e vento forte hanno causato enormi danni in Piemonte. A Mattie (Torino) è straripato il rio Gerardo, provocando il crollo di due ponti. Isolata anche la borgata Santa Petronilla di Bussoleno. Per le forti piogge torna a far paura la cascata di Noasca, in valle dell’Orco nel Canavese, dopo l’alluvione lampo del 29 giugno scorso.

Oltre 200 mm di pioggia in 12 ore

Il bollettino meteo emesso da Arpa Piemonte prevede per la giornata di oggi, 5 settembre, allerta arancione sul Piemonte occidentale e allerta gialla sul resto del territorio. Le previsioni meteo prevedono rovesci e temporali sparsi nelle zone montane e tempo diffusamente perturbato fino al pomeriggio, con fenomeni localmente molto forti e significativi. Un miglioramento è atteso nel corso della serata.

Nelle ultime dodici ore si sono registrate precipitazioni molto forti su Valli Pellice, Valli Chisone, Susa e Lanzo, nel Torinese e piogge tra il moderato e il forte sui restanti settori alpini e appenninici. Lo rileva l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte, che riferisce i valori massimi nelle ultime dodici ore, registrati alle 8,50 locali: 203 millimetri ad Ala di Stura , 186 a Balme, 171 a Luserna San Giovanni, 170 a Perrero Germanasca, tutti nel Torinese, e 86 mm a Macugnaga (Vco).

Due ponti crollati

L’esondazione in più punti del torrente Gerardo, ha fatto saltare 2 ponti a Mattie (Valsusa), nel Torinese: uno in corrispondenza della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l’evacuazione, l’altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto vi è un’altra via di accesso; vi è anche una criticità in corrispondenza dell’agriturismo Mulino di Mattie in quanto si sono rotti gli argini e l’acqua ha portato via la strada di accesso e si sta valutando l’evacuazione dei 22 ospiti.