Dopo anni di guerra, la popolazione della Striscia di Gaza è scesa in strada per festeggiare la notizia del raggiungimento di un accordo che dovrebbe mettere fine al conflitto. I video diffusi da Al Jazeera mostrano scene di gioia nelle città di Khan Yunis e in altre zone del territorio, con famiglie, giovani e bambini che celebrano tra cori e bandiere.

Le immagini, simbolo di sollievo e speranza, testimoniano la voglia di tornare a una vita normale dopo un periodo di sofferenza e paura. Sebbene la situazione resti fragile, l’annuncio dell’intesa rappresenta un primo passo verso la pace e la ricostruzione.

Quando entra in vigore il cessate il fuoco a Gaza?

Nonostante l’accordo sulla liberazione degli ostaggi e su un primo ritiro delle truppe israeliane schierate nella Striscia, raggiunto nella notte, a Gaza si continua a combattere. Il cessate il fuoco, infatti, entrerà in vigore solo quando l’accordo sarà formalmente approvato da Israele. Netanyahu ha dichiarato che il suo governo si riunirà in giornata per procedere in questo senso.