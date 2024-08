Il cane che morde il power bank e dà fuoco a casa VIDEO

Cosa vi può accadere se lasciate solo un cane in casa? Potrebbe andarvi a fuoco casa. Ne sanno qualcosa i proprietari di due cani di Tulsa in Oklahoma. Uno dei due, credendo di rosicchiare un peluche o qualcosa del genere, sdraiato comodamente su un materasso si è accanito su un power bank. Morso dopo morso, il power bank è letteralmente esploso provocando delle scintille e poi un incendio.

Il cane che morde il power bank e dà fuoco a casa

Il video del cane che ha deciso di masticare la batteria agli ioni di litio è stato diffuso dai Vigili del Fuoco della città americana dopo essere stato girato da una videocamera che sorveglia la casa in remoto. Non appena vede le scintille sentendo forse anche il calore sul muso, il cane si spaventa e si allontana. Anche l’altro cane si allontana. A prendere fuoco è uno dei due materassi in una fiammata non da poco. I due animali restano ad osservare la scena impotenti. Fortunatamente, come ha spiegato poi il dipartimento dei Vigili del Fuoco, entrambi gli animali ne sono usciti illesi.