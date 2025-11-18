Arriva in una chiesa la campagna elettorale per le Regionali. Accade a Marcianise (Caserta), dove durante la messa domenicale nella chiesa di San Simeone Profeta, che pochi giorni fa ha ricevuto un finanziamento regionale per dei lavori di restauro conservativo, il parroco chiama sull’altare la consigliera regionale uscente Maria Luigia Iodice, candidata nella lista Casa Riformista, che sostiene Roberto Fico e soprattutto colei che, essendo di Marcianise, si è spesa per far arrivare i fondi.

Ultima settimana di campagna elettorale

Alcuni fedeli restano sconcertati e senza parole e il video è stato pubblicato sui social. Il parroco premette che l’arrivo dei fondi a pochi giorni dalle elezioni è “una coincidenza”, e che “non c’è nessun intento dietro”, quindi cede la parola alla Iodice.

“Mi dispiace – esordisce la consigliera di centrosinistra – che tutto ciò sia coinciso con l’ultima settimana di campagna elettorale. E’ mio dovere sottolineare che questo contributo è frutto di una politica sociale, rivolta ai cittadini. Avrei voluto fare di più, per questo vi dico di dare voce a chi può dare altra voce a chi ha bisogno. All’uscita dalla Chiesa i fedeli hanno espresso la loro delusione, per una Chiesa “non neutrale e diventata strumento di visibilità per qualcuno”.