La partita WNBA tra Indiana Fever e Phoenix Mercury del 22 giugno è diventata virale non solo per il risultato sul campo, ma per un singolo gesto che ha rapidamente fatto il giro del web. Protagonista è Sophie Cunningham, guardia delle Indiana Fever, che ha attirato l’attenzione dei social con una reazione insolita durante un acceso scambio tra DeWanna Bonner e Caitlin Clark.

Dopo le provocazioni tra le due giocatrici, Cunningham è rimasta immobile, indicando Bonner con il dito per oltre 20 secondi. Una scena semplice ma carica di tensione, che è stata subito catturata dalle telecamere e trasformata in meme e contenuti virali sui social network.

Il gesto ha rafforzato l’immagine di Cunningham come giocatrice dal carattere deciso e particolarmente legata alle compagne di squadra. La clip ha acceso discussioni tra tifosi e appassionati, contribuendo a rendere ancora più popolare la guardia delle Fever e ad amplificare l’attenzione mediatica attorno alla sfida e alla stagione WNBA.