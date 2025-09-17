Un medico dell’Asl, in servizio presso la postazione del 118 di Palinuro, nel Cilento, ha acceso un petardo con una sigaretta in mano e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava dormendo. La denuncia è arrivata sui social dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha pubblicato il video. “Accendere e far esplodere un petardo in una sede del 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili, rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo. Non è una goliardata ma un’azione che ha messo a rischio la sicurezza delle persone”, si legge nel post.

Medico sospeso

Dopo le segnalazioni dell’associazione, il medico protagonista della vicenda è stato sospeso “in via cautelativa”. “Un gesto che ha offeso la professionalità e l’immagine di medici, infermieri, autisti e OSS che ogni giorno garantiscono con serietà e dedizione il loro servizio. L’associazione continuerà sulla strada del controllo e della segnalazione, per difendere non solo la sicurezza dei pazienti, ma anche la credibilità della professione sanitaria”, ha riferito l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, ha commentato: “Condividiamo e facciamo nostra la denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate. Chiediamo al Direttore del 118 di Salerno Dott. Domenico Violante ed al Direttore Generale Dott. Gennaro Sosto di avviare le procedure disciplinari nei confronti del responsabile”.