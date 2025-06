Qualche giorno fa, alla Casa Museo Palazzo Maffei di Verona, una coppia di turisti si è avvicinata alla “sedia di Van Gogh” realizzata dall’artista torinese Nicola Bolla. L’uomo ha poi atteso l’uscita del personale di sorveglianza dalla sala. Incautamente, ha deciso di sedersi sulla fragile sedia tempestata di Swarovski richiamando l’attenzione della moglie per farsi scattare una foto memorabile. Una volta in posa, la sedia si è spezzata all’istante sotto il peso dell’uomo, che ha perso l’equilibrio cadendo a terra. Grazie a un delicato intervento di restauro, l’opera è tornata al suo posto.

Il video virale

Voleva farsi una foto, e invece il suo tragicomico incidente è diventato virale sul web grazie alle immagini riprese dalla telecamera di sicurezza del museo. Il post con la registrazione dell’accaduto è stato rilanciato da vari account, ma è il successivo reel, postato sul canale Instagram della Casa Museo di Piazza delle Erbe a spiegare la decisione del Museo di condividere le immagini dell’accaduto: “Non una semplice informazione o condanna, ma la volontà di Palazzo Maffei di rendere questo grave evento un’occasione di riflessione per tutti. L’arte va sì amata e goduta, ma rispettata sempre”, ha spiegato la direttrice Vanessa Carlon.

Il video ha poi fatto il giro del mondo: “This is a nightmare for any museum”, ha scritto la BBC sui propri canali social, pubblicando le immagini dell’incidente. L’artista Nicola Bolla, in contrapposizione alla condanna da parte del museo, è intervenuto dichiarando: “Si parla tanto dell’arte come interazione col pubblico: e cosa c’è di più interattivo di questo? Del danno che hanno fatto queste persone? Le persone devono essere coinvolte nell’arte, devono reagire: l’indifferenza è quello che crea più problemi all’artista”.