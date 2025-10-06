Una donna di 70 anni, a bordo di una Peugeot, ha percorso contromano oltre 10 chilometri di superstrada, da Corridonia a Civitanova Marche. Stando ad alcune ipotesi, la 70enne, dopo lo scambio di carreggiata per i lavori che interessano il tratto Macerata-Morrovalle, avrebbe proseguito in direzione mare. Nella sua folle corsa contromano ha ignorato sia i cartelli stradali che le segnalazioni degli altri automobilisti, che hanno tentato di segnalarle l’infrazione con lampeggianti e clacson.

Contromano per 10 cholometri

La donna ha percorso contromano tutto il tratto della Valdichienti in direzione mare da Corridonia fino all’uscita di Civitanova. Un video dell’accaduto, che si è verificato nella serata di giovedì sera intorno alle 22, è stato pubblicato sui social diventando virale in poco tempo.

La 70enne al volante è arrivata fino alla Statale, dove è stata fermata da una pattuglia della polizia Stradale di Camerino che l’ha sanzionata sequestrandole anche il veicolo.