Effetto “The Truman Show”, o qualcosa di simile. Di recente, la streamer statunitense Fandy ha trasmesso in diretta su Twitch la nascita della figlia davanti a 30mila spettatori collegati. La vicenda ha naturalmente attirato l’attenzione del web e generato un dibattito tra approvazioni e polemiche varie. “Mi si sono appena rotte le acque, quindi penso che trasmetterò tutto in live. Baby time!”, ha annunciato la streamer su X prima di dare il via alla diretta. Fandy, attiva anche su Onlyfans, ha deciso di documentare tutte le delicate fasi del travaglio dal momento in cui le si sono rotte le acque fino alla nascita della figlia, che ha chiamato Luna. La diretta è durata circa otto ore e in tutto questo tempo la creator ha continuato a rispondere alla chat e a scherzare con gli spettatori, mostrando il parto in una piscina gonfiabile all’interno della sua abitazione.

Dal commento del Ceo di Twitch alle polemiche

Nonostante l’assenza di contenuti espliciti, in molti in live hanno iniziato a discutere riguardo al rispetto delle linee guida della piattaforma. Dubbi spazzati via dall’arrivo imprevisto di un altro spettatore, che è entrato nella chat attirando l’attenzione degli altri utenti: Dan Clancy, Ceo di Twitch, ha assistito alla live della streamer. Non solo non l’ha interrotta o limitata, ma ha perfino commentato: “Fandy, in bocca al lupo e congratulazioni. Ti auguro il meglio in questo percorso”. Live approvata direttamente dalla piattaforma, dunque, un dettaglio non trascurabile che però non è bastato ad arginare le polemiche che si stavano per scatenare sull’intera vicenda.

Diversi colleghi streamer hanno accolto la nascita di Luna, e l’idea di partorire in diretta, con grande entusiasmo e trasporto. Altri, invece, si sono mostrati molto più freddi o contrariati da questa particolare iniziativa: “Gli streamer farebbero qualsiasi cosa per ottenere visualizzazioni”, ha commentato il creator Devonte. Allo stesso modo, anche il pubblico si è diviso sulla questione. C’è chi ha elogiato l’idea di Fandy di mostrare un momento entusiasmante e naturale come un parto in diretta su Twitch. “È stato bellissimo e incredibile da vedere. Che cosa meravigliosa da fare in uno dei momenti più difficili della sua vita”, ha commentato qualcuno su X.

Altri utenti, al contrario, pare non siano rimasti così “estasiati” dalla diretta, esprimendo preoccupazione per la privacy della bambina. Qualuno ha scritto: “È strano trasmettere una cosa così personale. E se tua figlia, tra 15 o 18 anni, vedesse questo video? Probabilmente si sentirebbe a disagio”. “Bisogna sapersi disconnettere ogni tanto… questo è davvero inappropriato”, ha commentato qualcun’altro. “Il fatto che questa neonata sia stata esposta per creare contenuti fin dal momento della nascita è davvero inquietante”, ha scritto un’utente su X. Rispondendo alle critiche, Fandy, con un lungo post su Instagram, ha affermato come sia stata una scelta dedicata alla sua community che la segue da 10 anni, sottolineando che si era preparata per eventuali complicanze o problematiche per un rapido trasferimento all’ospedale.