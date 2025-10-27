In Brasile, nello stato di Paraná, un uomo ha dato alle fiamme la propria Porsche 911 Carrera nel tentativo di riscuotere i soldi dell’assicurazione. Secondo quanto riportato dai media, l’uomo si è poi rivolto alla polizia con una storia alquanto fantasiosa: agli agenti ha riferito che alcuni individui armati lo avevano fermato con la forza e rinchiuso nel bagagliaio della sua auto. Per rendere il racconto ancora più credibile, con un pizzico di realismo non richiesto, il truffatore si è perfino procurato diverse ustioni finendo anche in ospedale. Ha raccontato di essere stato portato in una zona fuori città, dove la sua auto è stata data alle fiamme. Infine, ha dichiarato alla polizia di non conoscere gli aggressori e di non essere a conoscenza del loro movente.

Incastrato delle telecamere

Il suo piano sembrava filare piuttosto liscio, con gli agenti che forse alla fine gli avrebbe anche creduto. Eppure, l’uomo non aveva calcolato un piccolo ma significativo dettaglio: la tecnologia. Le indagini della polizia, infatti, hanno rivelato una realtà ben diversa da quella descritta dal proprietario della Porsche. Le riprese di una telecamera di sicurezza, quella di una vicina fattoria, hanno mostrato la “vittima” mentre versava carburante sulla propria vettura, dandole fuoco senza pietà. Anche di fronte a questa prova schiacciante, il truffatore ha proseguito con la sua versione dei fatti avvalendosi delle bruciature sul suo corpo, che a suo dire rappresentavano la prova definitiva della sua innocenza.

Si è poi scoperto che l’uomo aveva molti debiti da saldare: evidentemente bruciare la Porsche gli era sembrata la soluzione migliore per risolvere i suoi problemi. L’auto era stata valutata circa 130.000 dollari. Si ritiene che il proprietario avesse pianificato l’incendio fin dall’inizio per incassare l’assicurazione: non sarebbe mai riuscito a venderla con le tasse arretrate non pagate. Alla fine, però, le cose sono andate diversamente. La Porsche è stata ridotta in cenere ma lo sbadato truffatore, fregato dall’unica telecamera presente in zona, i soldi dell’assicurazione non li vedrà mai. Di male in peggio.