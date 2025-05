In grande anticipo per Halloween, un uomo ha comunque deciso di travestirsi da fantasma coprendosi con un grande lenzuolo bianco, circolando poi per le strade di Monreale, in provincia di Palermo. Nessun “dolcetto o scherzetto” ma solo la volontà di non farsi riconoscere mentre gettava la spazzatura in strada. Cercando di passare inosservato, l’uomo ha ottenuto l’effetto contrario e grazie ai sistemi di videosorveglianza del Comune il “fantasma dei rifiuti”, tutt’altro che incorporeo, è stato denunciato.

Fantasma individuato

Le telecamere, che hanno ripreso l’uomo mentre gettava la spazzatura in strada, hanno permesso alla polizia municipale di seguire il percorso fatto dal fantasma da quando ha gettato il sacchetto fino al suo ritorno a casa. A quel punto si è risaliti con una certa facilità all’indirizzo del trasgressore. Giulio Mannino, assessore all’Igiene urbana, ha affermato: “Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili. Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità”.

Ad attendere il trasgressore mascherato ci sarà inoltre una sanzione prevista dal regolamento comunale. Mannino, in merito alla curiosa vicenda, ha poi dichiarato: “Voglio essere chiaro, il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. Ogni furbetto deve sapere che i comportamenti incivili non resteranno impuniti”.