Nella sua prima tappa in Liguria, Roberto Vannacci parla dal palco di riva Ligure, un borgo marinaro che si trova vicino Sanremo. Il palco da cui parla ai presenti è stato allestito in piazza Matteotti in ricordo del parlamentare socialista brutalmente ucciso dai fascisti nel momento dell’ascesa del regime.

Pochi minuti prima che Vannacci concluda il suo discorso che si è tenuto lo scorso 9 luglio, un uomo si allunga sul lato del palco e lo chiama: “Generale, generale… Volevo solo informarla che la piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, volevo solo ricordarle cos’è il vero antifascismo”. Vannacci lo ringrazia e, mentre alcuni Carabinieri allontanano l’uomo dall’evento, dice: “Grazie, ci ha ricordato il nome di questa piazza e lo ringraziamo”.