Il video dell’uomo che interviene al comizio di Vannacci per dirgli: “Generale, la informo che sta parlando da piazza Matteotti”
Nella sua prima tappa in Liguria, Roberto Vannacci parla dal palco di riva Ligure, un borgo marinaro che si trova vicino Sanremo. Il palco da cui parla ai presenti è stato allestito in piazza Matteotti in ricordo del parlamentare socialista brutalmente ucciso dai fascisti nel momento dell’ascesa del regime.
Pochi minuti prima che Vannacci concluda il suo discorso che si è tenuto lo scorso 9 luglio, un uomo si allunga sul lato del palco e lo chiama: “Generale, generale… Volevo solo informarla che la piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, volevo solo ricordarle cos’è il vero antifascismo”. Vannacci lo ringrazia e, mentre alcuni Carabinieri allontanano l’uomo dall’evento, dice: “Grazie, ci ha ricordato il nome di questa piazza e lo ringraziamo”.