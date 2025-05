Sta facendo il giro del web un video girato a Niterói, città dell’area metropolitana di Rio de Janeiro, in cui si vede un uomo in sedia a rotelle motorizzata lanciarsi nel traffico cittadino. Con casco in testa e determinazione, l’uomo ha attraversato una strada ad alta percorrenza, schivando le auto in corsa, suscitando stupore e preoccupazione. La scena è stata ripresa da passanti e automobilisti, diventando rapidamente virale sui social brasiliani.

Cadeirante é flagrado circulando em meio ao trânsito de Niterói. pic.twitter.com/KFoYyMn2Pk — insta / @eusoudeniteroioficial (@SoudeNiteroi1) May 20, 2025

Tuttavia, l’impresa non è stata accolta con entusiasmo dalle autorità locali. Secondo quanto riportato dal portale G1 del gruppo Globo, l’ufficio del sindaco di Niterói ha criticato l’azione, definendola pericolosa non solo per la persona coinvolta, ma anche per gli altri utenti della strada. Nittrans, l’ente responsabile per la gestione del traffico cittadino, ha annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità.