Nei giorni scorsi, a Prince George, in Canada, un uomo è stato fermato alla guida di una macchina giocattolo, più precisamente della Jeep di Barbie. Quella che può sembrare l’inizio di una barzelletta, in realtà, è la storia che ha portato all’arresto di Kasper Lincoln, il quale aveva deciso di scendere in strada a bordo di un veicolo che è pensato per i bambini dai 3 ai 7 anni. Una volta fermato, perché di certo tutto poteva immaginarsi meno che passare inosservato, gli agenti lo hanno sottoposto all’alcoltest. Il suo tasso alcolemico si è rivelato essere superiore al limite consentito dalla legge.

Alla guida della Jeep di Barbie

Una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police si è presentata sul posto dopo diverse segnalazioni di alcuni automobilisti. Raggiunta con una certa facilità la macchina giocattolo, che viaggiava a una velocità di 5km/h, gli agenti hanno prima constatato che l’uomo alla guida era ubriaco, poi hanno scoperto anche che la sua patente gli era già stata sospesa. Un disastro, o, come in questo caso, un piccolo disastro.

Ma perché Lincoln aveva deciso di optare per un “mezzo” del genere? Stando a quanto raccontato da lui stesso alla CBC, l’uomo era “troppo pigro” per andare a piedi a comprare uno Slurpee, pensando bene di prendere in prestito l’auto giocattolo intorno alle 9 del mattino. “Usavo pure i segnali con le mani, non avevo idea di stare infrangendo la legge. Non l’avevo mai guidata prima!”. Eppure, nonostante l’incredulità dei presenti di fronte all’arresto di Lincoln, la legge parla chiaro: “Qualsiasi veicolo che circola su strada e non è mosso esclusivamente dalla forza muscolare è considerato a tutti gli effetti un veicolo a motore. Serve patente e assicurazione. E in questo caso c’era anche il rischio per gli altri automobilisti costretti a evitarlo, senza contare che nessuno si aspetta di dover fare attenzione a una Jeep per bambini su una strada trafficata”, ha dichiarato la portavoce della polizia, Jennifer Cooper.

Lincoln, alla fine, ha ricevuto un divieto di guida di 90 giorni e dovrà presentarsi in tribunale a dicembre. “Non ce l’ho con la polizia. La lezione l’ho imparata: non bere e guidare, nemmeno una macchina giocattolo”, ha affermato, definendo questo arresto come “il più divertente” della sua vita.