In questi giorni lo spot natalizio di un supermercato francese, Intermarché, sta spopolando in rete raccogliendo milioni di visualizzazioni. Mentre marchi ben più noti come Coca-Cola e McDonald’s hanno deciso di affidare la propria pubblicità di Natale all’intelligenza artificiale, alimentando un fiume di polemiche, Intermarché ha puntato invece su una realizzazione artigianale, senza ricorrere nemmeno a un fotogramma di IA generativa. La clip, ideata dall’agenzia parigina Romance e realizzata dallo studio Illogic, ha totalizzato milioni di visualizzazioni online commuovendo il mondo interno per la piccola ma significativa storia che racconta in appena 2 minuti e mezzo.

Intermarché, lo spot che ha commosso il mondo

Il filmato, il cui titolo “Le mal aimé” riprende quello della canzone di Claude François, racconta la storia di un lupo solitario che è temuto e allo stesso tempo evitato da tutti gli altri animali della foresta a causa della sua natura carnivora. Il lupo decide così di cambiare, imparando a cucinare funghi e verdure, alimenti ben lontani da quelli della sua dieta abituale. Durante il cenone di Natale, il lupo si presenta con un piatto fatto in casa, guadagnandosi l’amicizia e l’accoglienza di tutti gli altri animali, che lo invitano a sedersi accanto a loro.

Lo spot di Intermarché, puntando sul concetto del “mangiare sano” attraverso il racconto di una vera e propria favola, ha raggiunto il cuore di milioni di persone. “Il punto non è che il lupo diventi vegetariano, ma che voglia unirsi a un gruppo nonostante le sue differenze”, ha spiegato Thierry Cotillard, presidente del gruppo Mousquetaires.