Il lupo che diventa vegetariano per non sentirsi più isolato: lo spot virale di Intermarché che ha fatto commuovere il mondo
In questi giorni lo spot natalizio di un supermercato francese, Intermarché, sta spopolando in rete raccogliendo milioni di visualizzazioni. Mentre marchi ben più noti come Coca-Cola e McDonald’s hanno deciso di affidare la propria pubblicità di Natale all’intelligenza artificiale, alimentando un fiume di polemiche, Intermarché ha puntato invece su una realizzazione artigianale, senza ricorrere nemmeno a un fotogramma di IA generativa. La clip, ideata dall’agenzia parigina Romance e realizzata dallo studio Illogic, ha totalizzato milioni di visualizzazioni online commuovendo il mondo interno per la piccola ma significativa storia che racconta in appena 2 minuti e mezzo.
Intermarché, lo spot che ha commosso il mondo
Il filmato, il cui titolo “Le mal aimé” riprende quello della canzone di Claude François, racconta la storia di un lupo solitario che è temuto e allo stesso tempo evitato da tutti gli altri animali della foresta a causa della sua natura carnivora. Il lupo decide così di cambiare, imparando a cucinare funghi e verdure, alimenti ben lontani da quelli della sua dieta abituale. Durante il cenone di Natale, il lupo si presenta con un piatto fatto in casa, guadagnandosi l’amicizia e l’accoglienza di tutti gli altri animali, che lo invitano a sedersi accanto a loro.
Lo spot di Intermarché, puntando sul concetto del “mangiare sano” attraverso il racconto di una vera e propria favola, ha raggiunto il cuore di milioni di persone. “Il punto non è che il lupo diventi vegetariano, ma che voglia unirsi a un gruppo nonostante le sue differenze”, ha spiegato Thierry Cotillard, presidente del gruppo Mousquetaires.