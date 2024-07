Il momento in cui due aerei quasi si toccano in volo, il video della tragedia sfiorata (foto screenshot) Blitz Quotidiano

Recentemente, la Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine su un incidente aereo sfiorato, avvenuto all’aeroporto internazionale di Syracuse Hancock, quando due aerei si sono quasi toccati in volo. L’incidente è stato documentato grazie a una dashcam della polizia di North Syracuse, che ha registrato il momento in cui le traiettorie di due voli si sono incrociate pericolosamente sopra l’aeroporto della contea di Onondaga. Sebbene i due aerei non si siano scontrati, il filmato mostra chiaramente come siano arrivati molto vicini, destando allarme tra gli esperti di aviazione.

Il portavoce dell’aeroporto internazionale di Syracuse Hancock ha dichiarato che non ci sono state interruzioni operative quel lunedì, ma ha rimandato ogni ulteriore domanda alla FAA. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:50 dell’8 luglio, quando un controllore del traffico aereo ha ordinato al volo PSA Airlines 5511 di effettuare una virata per evitare un aereo in partenza sulla stessa pista.

La dinamica della tragedia sfiorata

Il volo PSA Airlines 5511, operato da una sussidiaria di American Airlines, stava arrivando da Washington DC. Previsto per l’atterraggio alle 11:19, è riuscito a toccare terra solo alle 12:03 a causa dell’incidente. Il secondo volo coinvolto, Delta Connection 5421, operato da Endeavor Air, una sussidiaria di Delta, stava decollando con 76 passeggeri e un equipaggio di quattro persone. Anche questo volo è riuscito a completare il suo viaggio senza incidenti, atterrando a LaGuardia come programmato.

L’incidente ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto dopo che il video è stato diffuso. Le immagini mostrano chiaramente come i due aerei si siano avvicinati a una distanza di soli 200 metri, il che ha portato molti a riflettere su quanto sarebbe potuta essere grave la situazione. La FAA ha immediatamente avviato un’indagine per capire le cause dell’incidente e prevenire future occorrenze simili.

Il rappresentante di Delta ha dichiarato che Endeavor Air e Delta collaboreranno pienamente con le autorità aeronautiche per garantire la massima sicurezza. Nonostante la gravità della situazione, nessuno a bordo dei due voli è rimasto ferito, e sia i passeggeri che l’equipaggio sono giunti a destinazione sani e salvi.

La FAA ha confermato l’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo quasi incidente. In una dichiarazione alla CBS News, Delta ha ribadito il suo impegno per la sicurezza, assicurando che lavorerà a stretto contatto con le autorità per migliorare le procedure di sicurezza.