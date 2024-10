Il momento in cui la Corea del Nord fa saltare le strade che la collegano alla Corea del Sud VIDEO

Un filmato diffuso dal Ministero della Difesa Nazionale della Corea del Sud mostra il momento in cui la Corea del Nord ha fatto esplodere le strade che collegavano i due Paesi.

Tutto è avvenuto dopo che la scorsa settimana Pyongyang ha promesso di tagliare le strade e le ferrovie, un tempo considerate simboli della cooperazione intercoreana, nel tentativo di “separare completamente” i due paesi. L’Esercito Popolare Coreano (KPA) ha descritto la mossa come “una misura di autodifesa per inibire la guerra”, sostenendo che fosse una risposta alle esercitazioni di guerra in Corea del Sud e alla frequente presenza di risorse nucleari americane nella regione.