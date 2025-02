Paura a bordo di un aereo a Houston, Stati Uniti, dopo che un guasto al motore ha provocato un incendio che ha portato all’evacuazione dei passeggeri.

Motore in fiamme

Il volo United Airlines 1382 per New York City ha dovuto interrompere le operazioni di decollo, durante le quali un guasto al motore ha causato fumo prima e un incendio poi sull’ala destra. Come di legge nel comunicato, il decollo è stato interrotto dopo che l’Airbus A319 ha ricevuto “un’indicazione su un motore”, che ha portato i piloti a seguire i protocolli di emergenza. Sul web circola il video di un passeggero che mostra le fiamme e il fumo che fuoriescono dall’ala. Nel video si sente inoltre un passeggero implorare: “Per favore, per favore, portateci via da qui”.

Passeggeri evacuati

Naturalmente la vicenda ha scosso tutti i passeggeri, soprattutto considerando i recenti tragici episodi che hanno coinvolto diversi aerei nel mondo e negli Stati Uniti. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. I 104 passeggeri e i 5 membri dell’equipaggio sono stati evacuati tramite gli appositi scivoli di emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti e tutti i passeggeri sono stati riportati in sicurezza al terminal.