Una telecamera è riuscita a riprendere il momento esatto in cui dei frammenti di meteorite cadono a terra. Pur nella semplicità del video, si tratta di un passo avanti importante nella storia dell’astronomia. L’impatto di un meteorite col suolo non era mai stato documentato in un filmato video e con tanto di audio.

L’impatto è stato girato sull’Isola del Principe Edoardo in Canada e ripreso da una videocamera di sorveglianza di un’abitazione privata. Il video risale allo scorso luglio ma è stato diffuso solo ora al termine delle analisi che hanno confermato che si tratta di un meteorite. L’analisi dei circa 7 grammi di frammenti, recuperati sull’impronta di 2 centimetri quadrati lasciata sul suolo, ha infatti rivelato che si tratta di una condrite ordinaria, tra le tipologie di meteoriti una delle più comuni.

Joe Velaidum e Laura Kelly sono i proprietari dell’abitazione. La coppia ha scoperto i detriti grigi sul vialetto di casa al rientro da una passeggiata con i cani.

I frammenti sono stati consegnati all’Università dell’Alberta. Chris Herd, il curatore della collezione di meteoriti dell’università, ha chiamato il frammento Meteorite Charlottetown.