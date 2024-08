Il rapper Travis Scott arrestato a Parigi e rilasciato dopo 36 ore: tutti i dettagli

Il rapper americano Travis Scott, star dell’hip hop e ricco di nomination ai Grammy, è stato arrestato nel lussuoso hotel Georges V di Parigi per violenza contro una guardia di sicurezza, caricato su un’auto della polizia come un qualunque scippatore, lo hanno tenuto in guardina per 36 ore e poi rilasciato, il suo caso essendo archiviato dal pm francese, in assenza di sufficienti elementi di prova.

L’arresto di Travis Scott

La polizia ha arrestato Scott, 33 anni, dopo che la guardia di sicurezza aveva cercato di sedare una rissa tra il rapper e la sua guardia del corpo, hanno affermato i procuratori, aggiungendo che era stata aperta un’indagine penale. Diversi media francesi avevano riferito che Scott era ubriaco. A giugno, Scott è stato arrestato per ubriachezza molesta e violazione di domicilio dopo una rissa su uno yacht a Miami Beach, Florida, ha affermato all’epoca la polizia locale.

Travis Scott è stato rilasciato dalla custodia a Parigi senza accuse, hanno affermato le autorità francesi, dopo aver litigato con la sua guardia del corpo, riferisce Tom Richardson della BBC. La star statunitense di 33 anni avrebbe aggredito una guardia di sicurezza che aveva tentato di separare i due uomini all’hotel a cinque stelle George V venerdì mattina.

Il signor Scott è stato trattenuto in custodia per 36 ore prima di essere rilasciato dalla polizia. I procuratori francesi hanno confermato che era stato lasciato andare e che il caso era stato archiviato perché il reato era stato “insufficientemente accertato”. Giovedì sera, Scott, vero nome Jacques Bermon Webster, è stato fotografato alla partita di basket olimpica del Team USA contro la Serbia.

È stato fotografato accanto all’imprenditore americano Michael Rubin e al collega rapper Quavo, ex frontman del gruppo hip-hop Migos. Scott è stato candidato 10 volte ai Grammy Award ed è uno dei più grandi artisti hip-hop al mondo. In precedenza aveva avuto una relazione con Kylie Jenner e la coppia ha avuto due figli insieme.

Nel 2021, 10 fan sono morti in un’ondata di folla al suo festival Astroworld a Houston, in Texas. Non ha dovuto affrontare accuse penali per le loro morti, ma rimane coinvolto in cause civili che sostengono che gli organizzatori erano in colpa. L’anno scorso, ha ottenuto il suo primo album numero uno nel Regno Unito con Utopia, che è stato pubblicato una settimana dopo che uno spettacolo programmato di fronte alle piramidi d’Egitto era stato annullato.

Fonti: TMZ e BBC.