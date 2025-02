In California, un ragazzo di 16 anni è rimasto intrappolato in un pozzo minerario profondo poco più di 15 metri. Secondo quanto riferito dalle autorità, il 16enne e alcuni suoi amici si erano calati nel pozzo utilizzando una corda comune, nel tentativo di esplorarlo. Durante la risalita, però, la loro corda si è spezzata e uno dei ragazzi è precipitato a una profondità di 9 metri. Ha poi tentato di risalire e quando ha esaurito le forze si è appoggiato su una sporgenza in attesa dei soccorritori.

Il salvataggio nel pozzo minerario

Una volta allertate le autorità, gli altri ragazzi sono tornati sul posto con la squadra di soccorso del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Placer, coadiuvata dal dipartimento dei vigili del fuoco della città di Auburn. Per salvare il 16enne, è stato allestito un meccanismo complesso di corde leggere e predisposto un sistema per monitorare la qualità dell’aria nel pozzo.

Uno dei soccorritori si è poi calato con una corda doppia fino a raggiungere il ragazzo intrappolato, sul quale è stata predisposta un’imbracatura che ha permesso al soccorritore di tirarlo fuori dal pozzo in sicurezza. Il 16enne è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti, ma non risulta aver riportato ferite gravi. Il dipartimento dei vigili del fuoco, tramite un comunicato stampa, ha infine dichiarato: “Questo incidente evidenzia i pericoli naturali unici sempre presenti nel nostro splendido paesaggio nella contea di Placer. Il nostro impegno per la sicurezza pubblica in questi diversi scenari, utilizzando team di operazioni speciali altamente qualificati, è fondamentale nel nostro servizio al pubblico”.